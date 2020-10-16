В Калтане отремонтировали футбольное поле, на котором занимался Головин
В Калтане завершился ремонт футбольного поля, расположенного на стадионе «Энергетик». Работы обошлись более чем в 35 миллионов рублей, сообщает «Московский комсомолец».
Работы выполнены в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». В ходе ремонта специалисты произвели монтаж дренажных канав и уложили искусственный газон.
Стадион «Энергетик» в Калтане построили в 1957 году, а последний капитальный ремонт проводился в 2011 году. На этом стадионе начинал свою спортивную карьеру известный футболист Александр Головин.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.