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В Калтане отремонтировали футбольное поле, на котором занимался Головин

15:52
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В Калтане завершился ремонт футбольного поля, расположенного на стадионе «Энергетик». Работы обошлись более чем в 35 миллионов рублей, сообщает «Московский комсомолец».

Работы выполнены в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». В ходе ремонта специалисты произвели монтаж дренажных канав и уложили искусственный газон.

Стадион «Энергетик» в Калтане построили в 1957 году, а последний капитальный ремонт проводился в 2011 году. На этом стадионе начинал свою спортивную карьеру известный футболист Александр Головин.

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