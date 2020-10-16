В Калтане отремонтировали футбольное поле, на котором занимался Головин

В Калтане завершился ремонт футбольного поля, расположенного на стадионе «Энергетик». Работы обошлись более чем в 35 миллионов рублей, сообщает «Московский комсомолец».

Работы выполнены в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». В ходе ремонта специалисты произвели монтаж дренажных канав и уложили искусственный газон.

Стадион «Энергетик» в Калтане построили в 1957 году, а последний капитальный ремонт проводился в 2011 году. На этом стадионе начинал свою спортивную карьеру известный футболист Александр Головин.