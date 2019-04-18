Турнир развития УЕФА, Россия – Румыния U16, прямая трансляция – в 17.00 (видео)

Сегодня сборная России 2003 года рождения под руководством Станислава Коротаева проведет очередной матч Турнира развития УЕФА. Соперниками россиян станут сверстники из Румынии. Игра пройдет в Бухаресте, стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

Матч между россиянами и румынами будет показан в прямом эфире на YouTube-канале Федерации футбола Румынии.

Формат матчей Турнира развития такой: команды играют по два 40-минутных тайма, число замен не ограничено, в случае ничьей в основное время проводится серия пенальти.

В первой встрече турнира подопечные Коротаева разгромили команду Гаити U17 (3:0), а Румыния уступила Кипру (1:3).

Для сборной России Турнира развития УЕФА – этап подготовки к осеннему отборочному турниру чемпионата Европы-2020. Один из наших соперников по осеннему отбору – Румыния. Поэтому игра сегодня – своего рода репетиция. Другие соперники по отбору Евро-2020 – Швейцария и Сан-Марино.