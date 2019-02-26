Суд перенес процесс по делу о разводе Аршавина в Красное Село

Судья участка №97 мирового суда Санкт-Петербурга постановила, что процесс о разводе экс-футболиста "Зенита" и сборной России Андрея Аршавина пройдет в Красном Селе. Об этом заявил адвокат его жены Александр Добровинский, сообщают РИА Новости.

Суд в Санкт-Петербурге сегодня рассматривал заявление о разводе бывшего футболиста. Оба супруга не явились на заседание. Слушание прошло в закрытом режиме.

- Нас перенесли по подсудности в Красное Село, - сказал Добровинский.

Аршавин и его супруга Алиса официально оформили свои отношения в сентябре 2016 года, в феврале 2017 года у них родилась дочь. Для спортсмена это был первый официальный брак, у него есть трое детей от гражданского брака с телеведущей Юлией Барановской.