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Volkswagen передал РФС 10 легковых автомобилей

Спонсор передал РФС 10 легковых автомобилей.
Спонсор передал РФС 10 легковых автомобилей.
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Компания Volkswagen в рамках четырехлетнего сотрудничества передала РФС десять легковых автомобилей, сообщает официальный сайт союза. Церемония вручения состоялась на территории "Лужников". В ней приняли участие генсек РФС Александр Алаев, первый вице-президент РФС Никита Симонян и глава директора по региональной политике и международным отношениям РФС Алексей Смертин. 

- Нам очень приятно, что Volkswagen как один из крупнейших брендов автомобильного рынка и создатель многих легендарных моделей поддерживает самый массовый вид спорта в России, национальную команду нашей страны. Мы уверены, что это партнерство принесет для всех только положительные результаты, - сказал Алаев.

Дополнительная информация

https://rfs.ru/news/210288

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