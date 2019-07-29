Volkswagen передал РФС 10 легковых автомобилей

Компания Volkswagen в рамках четырехлетнего сотрудничества передала РФС десять легковых автомобилей, сообщает официальный сайт союза. Церемония вручения состоялась на территории "Лужников". В ней приняли участие генсек РФС Александр Алаев, первый вице-президент РФС Никита Симонян и глава директора по региональной политике и международным отношениям РФС Алексей Смертин.

- Нам очень приятно, что Volkswagen как один из крупнейших брендов автомобильного рынка и создатель многих легендарных моделей поддерживает самый массовый вид спорта в России, национальную команду нашей страны. Мы уверены, что это партнерство принесет для всех только положительные результаты, - сказал Алаев.