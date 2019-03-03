"Спартак" уступил "Краснодару" в матче молодежных команд

"Спартак" проиграл "Краснодару" (0:1) в матче 18-го тура молодежного первенства России. Единственный мяч на 44-й минуте забил Герман Онугха. На 58-й минуте у красно-белых был удален Кирилл Фольмер.
"Краснодар" набрал 33 очка и занимает пятое место. У "Спартака" 35 очков и вторая позиция.
В следующем туре "Спартак" в гостях сыграет с "Динамо", а "Краснодар" примет "Оренбург".
Молодежное первенство России
18-й тур
"Спартак - мол." (Москва) - "Краснодар - мол." (Краснодар) - 0:1 (0:1)
Гол: Онугха, 44.
Предупреждение: Фольмер, 57.
Удаление: Фольмер (Спартак - мол.), 58.
Судья: Буланов (Саранск).
3 марта. Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)".
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