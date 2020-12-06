СКА выразил соболезнования по поводу смерти Понедельника

Ростовский СКА выразил соболезнования в связи со смертью Виктора Понедельника. Прославленный футболист в субботу, 5 декабря, в возрасте 83 лет ушел из жизни.

«Понедельник — один из самых выдающихся футболистов за всю историю нашего клуба. В составе СКА великий нападающий провел 156 игр и забил 54 мяча. Вместе со сборной СССР он выиграл Чемпионат Европы 1960 года, забив «золотой» гол в финале, а в 1964-м стал серебряным призером континентального первенства. Выражаем соболезнования родным и близким Виктора Владимировича. Вечная память!» — говорится в сообщении на официальном сайте ростовского клуба.