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СКА выразил соболезнования по поводу смерти Понедельника

03:37
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Ростовский СКА выразил соболезнования в связи со смертью Виктора Понедельника. Прославленный футболист в субботу, 5 декабря, в возрасте 83 лет ушел из жизни.

«Понедельник — один из самых выдающихся футболистов за всю историю нашего клуба. В составе СКА великий нападающий провел 156 игр и забил 54 мяча. Вместе со сборной СССР он выиграл Чемпионат Европы 1960 года, забив «золотой» гол в финале, а в 1964-м стал серебряным призером континентального первенства. Выражаем соболезнования родным и близким Виктора Владимировича. Вечная память!» — говорится в сообщении на официальном сайте ростовского клуба.

Дополнительная информация:

https://www.fcskarostov.ru/article.asp?id=Ushel-iz-zhizni-Viktor-Ponedelnik-335

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