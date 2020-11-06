Широков признал вину в деле об избиении судьи. Он рассчитывает на особый порядок рассмотрения дела
Адвокат бывшего игрока сборной России Романа Широкова, Вадим Лялин сообщил, что футболист признал вину по делу об избиении арбитра Никиты Данченко.
— Он согласен с обвинением и просит рассмотреть дело в особом порядке, — приводит «РИА Новости» слова Лялина. — Мы еще не получили обвинительный акт. Нас должны вызвать в прокуратуру, мы его получим, распишемся, и только тогда дело передадут в суд для рассмотрения по существу.
Ранее прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Широкова по статье 115 ч.2 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений). Максимальная санкция по этой статье — два года лишения свободы.
Напомним, во время любительского матча Широков ударил руками и ногами арбитра Никиту Данченкова.
Дополнительная информация: