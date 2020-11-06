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Широков признал вину в деле об избиении судьи. Он рассчитывает на особый порядок рассмотрения дела

10:48
Роман Широков. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Роман Широков. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Адвокат бывшего игрока сборной России Романа Широкова, Вадим Лялин сообщил, что футболист признал вину по делу об избиении арбитра Никиты Данченко.

— Он согласен с обвинением и просит рассмотреть дело в особом порядке, — приводит «РИА Новости» слова Лялина. — Мы еще не получили обвинительный акт. Нас должны вызвать в прокуратуру, мы его получим, распишемся, и только тогда дело передадут в суд для рассмотрения по существу.

Ранее прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Широкова по статье 115 ч.2 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений). Максимальная санкция по этой статье — два года лишения свободы.

Напомним, во время любительского матча Широков ударил руками и ногами арбитра Никиту Данченкова.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20201106/shirokov-1583321828.html

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