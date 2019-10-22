Сестра калининградского футболиста обвинила полицию в смерти брата

Марианна Вшивкова, сестра игравшего за черняховский «Прогресс» 36-летнего футболиста Ивана Вшивкова считает полицейских виновными в убийстве брата.

— На этом фото мой старший брат, всегда такой же улыбчивый и открытый, балагур и душа компании, — написала Вшивкова на своей странице Вконтакте. — Вчера его не стало, потому что он был убит теми, кто должен нас защищать, кто прикрывается громким «доблестные сотрудники полиции». Эти звери обварили его заживо, а сейчас, как и в любой такой же ситуации, которая уже становится привычной в нашей стране, прикрывают свою жопу, утверждая, что он сам вырвал батарею и получил 70%-ный ожог тела. Не нужно быть врачом, гением или экстрасенсом, чтобы понять, что эта ситуация нереальна и просто абсурдна!

На этом фото мой старший брат, всегда такой же улыбчивый и открытый, балагур и душа компании... Вчера его не стало, потому что он был убит теми, кто должен нас защищать, кто прикрывается громким «доблестные сотрудники полиции». Эти звери обварили его заживо, а сейчас, как и в любой такой же ситуации, которая уже становится привычной в нашей стране, прикрывают свою жопу, утверждая, что он сам вырвал батарею... и получил ожог тела 70%. Не нужно быть врачом, гением или экстрасенсом, чтобы понять, что эта ситуация нереальна и просто абсурдна!

Ранее в пресс-службе УМВД по Калининградской области сообщили, что задержанный за мелкое хулиганство житель региона разбил в отделе полиции радиатор отопления, обварился кипятком и скончался от ожогов в больнице.