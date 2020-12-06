Экс-главный тренер «Локомотива», заслуженный тренер России Юрий Семин в интервью «СЭ» высказался о смерти легендарного советского футболиста Виктора Понедельника.

— Конечно, это большое горе для всех. Виктор — человек-олицетворение всех наших побед того времени. Более того, он был замечательным редактором еженедельника «Футбол-хоккей». Всегда за этой газетой мы стояли в очереди. Там были прекрасные статьи, прекрасные высказывания о футболе. Виктор Владимирович организовал замечательное руководство этим процессом. Я его помню, когда он пришел в «Спартак» и первый наш выезд был в Израиль. Это очень добрый и внимательный ко всем человек, с ним всегда было интересно встречаться. Мы потеряли очень доброго и умного человека.

Обязательно нужно назвать в честь него какой-либо объект. Будь это улица, стадион, аэропорт. Возможно, улицу, на которой он жил, — сказал Семин.

Чемпион Европы-1960 в составе сборной СССР ушел из жизни в субботу, 5 декабря, в возрасте 83 лет.

В составе сборной СССР Понедельник стал победителем первого в истории чемпионата Европы в 1960 году, забив решающий гол в финальном матче против Югославии (2:1). Четыре года спустя он также завоевал серебро Евро-1964, а в 1962 году принял участие в чемпионате мира.

Понедельник был последним живым чемпионом Европы по футболу-1960, после его смерти в живых не осталось ни одного участника советского триумфа.

(Владимир Пушкарев)