Сборная России поздравила Дзюбу с днем рождения

Сборная России в Twitter поздравила с 31-летием нападающего национальной команды и «Зенита» Артема Дзюбу.

— Поздравляем капитана сборной России Артема Дзюбу с днем рождения! Желаем счастья, здоровья, успехов и всего самого наилучшего! — говорится в поздравлении.

На чемпионате мира-2018 Дзюба принял участие во всех пяти матчах национальной команды, забив в них 3 мяча и сделав 2 голевые передачи. На клубном уровне футболист провел 392 матча, в кооторых забил 132 гола и отдал 79 голевых передач. За основную сборную Дзюба провел 36 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 10 голевых передач.