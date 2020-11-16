Российский футболист Айдов пожизненно отстранен от футбола

Бывший капитан белорусского «Гомеля» Дмитрий Айдов пожизненно отстранен от футбола, сообщает «Прессбол». Он е сможет участвовать в любом качестве ни в каких футбольных активностях, организованных ФИФА, локальными федерациями, участвовать в проектах, финансируемых правительствами стран.

Айдов был фигурантом дела о договорных матчах. По информации следствия, за сдачу игр против БАТЭ и брестского «Динамо» россиянин получил 22000 долларов. БФФ позже пожизненно дисквалифицировала игрока.

Айдов защищал цвета «Гомеля» с 2017 по 2018 год. Ранее в его карьере были «Арсенал», «Анжи», «Торпедо», и нижегородские «Волга» и «Нижний Новгород». На данный момент он числится в любительском «Локомотиве-НН».