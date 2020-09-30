РФС провел реформу аккредитации агентов
Исполком РФС принял новый регламент по работе с посредниками. Основными изменениями стали:
— Исключены категории аккредитаций посредников;
— Снижен взнос за регистрацию до 50 тысяч рублей.
— Введено единое требование в части сдачи обязательного экзамена для всех претендентов без исключения;
— Размер агентского вознаграждения привязан к требованиям действующих правил ФИФА;
— Доработаны требования к допуску агентов для сдачи экзамена;
— Повышен возрастной ценз футболиста для возможности заключения договора с посредником с 14 до 16 лет;
— Закреплено право несовершеннолетних футболистов в любое время расторгнуть договор с посредником без каких-либо штрафных санкций за такие действия;
— Предложены дополнительные требования к раскрытию информации, в частности, об условиях агентских контрактов для сторон сделки: игроков и клубов;
— Усилена ответственность всех субъектов футбола за нарушение требований Регламента РФС по работе с посредниками.
Регламент вступает в действие с 1 января 2021 года.