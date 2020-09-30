РФС провел реформу аккредитации агентов

Исполком РФС принял новый регламент по работе с посредниками. Основными изменениями стали:

— Исключены категории аккредитаций посредников;

— Снижен взнос за регистрацию до 50 тысяч рублей.

— Введено единое требование в части сдачи обязательного экзамена для всех претендентов без исключения;

— Размер агентского вознаграждения привязан к требованиям действующих правил ФИФА;

— Доработаны требования к допуску агентов для сдачи экзамена;

— Повышен возрастной ценз футболиста для возможности заключения договора с посредником с 14 до 16 лет;

— Закреплено право несовершеннолетних футболистов в любое время расторгнуть договор с посредником без каких-либо штрафных санкций за такие действия;

— Предложены дополнительные требования к раскрытию информации, в частности, об условиях агентских контрактов для сторон сделки: игроков и клубов;

— Усилена ответственность всех субъектов футбола за нарушение требований Регламента РФС по работе с посредниками.

Регламент вступает в действие с 1 января 2021 года.