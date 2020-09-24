РФС презентовал систему, которая будет помогать назначать судей

РФС заключил соглашение о сотрудничестве с Высшей школой экономики, сообщает официальный сайт союза. Церемония подписания состоялась во время презентации рекомендательной системы для назначения судей, разработанной ВШЭ.

Назначение судей на матчи под эгидой РФС производится Департаментом судейства РФС. После завершения процедуры тестирования в качестве помощника в распоряжении комитета будет работать компьютерная рекомендательная система.

Система будет вычислять оптимальных арбитров, исходя из рейтинга судьи, сложности матча, логистических ограничений, наличия травм, региональной принадлежности судей, показателей текущей формы, качества работы на еженедельных теоретических занятиях, качества и интенсивности изучения английского языка и иных индивидуальных ограничений.

В настоящее время подготовлена тестовая версия рекомендательной системы.

— Мы уделяем огромное внимание развитию российского судейства, стремимся сделать его более прозрачным и качественным, — сказал генсек РФС Александр Алаев. — Совместно с Лабораторией исследований спорта ВШЭ нами была разработана рекомендательная система, которая с помощью алгоритма Гейла-Шепли позволит выбирать наиболее подходящих судей на каждый конкретный матч. Хочу поблагодарить ВШЭ за участие в разработке данной системы. Вместе нам удалось создать уникальный продукт, который еще больше увеличит прозрачность спорта номер один.