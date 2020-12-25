Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    «У своих ворот»

Прокурор просит для Широкова ограничение свободы сроком на 1 год и 10 месяцев

Теги:

По информации «СЭ», прокурор просит ограничить свободу бывшему футболисту сборной России Роману Широкову на год и 10 месяцев.

В свою очередь Широков представил в суде положительную характеристику из оказывающей в том числе юридические услуги группы компаний «Логос», где он работает замгендиректора с 21 октября, а его зарплата составляет 50 тыс. рублей. В этой же компании работает адвокат Широкова Вадим Лялин. Ранее потерпевший заявил к Широкову иск на 500 тыс. рублей.

Сегодня, 25 декабря, в суде проходят прения сторон по делу Широкова, который обвиняется в избиении судьи.

(Севастиан Терлецкий)

«У своих ворот»: новости и материалы о российском футболе, турнирные таблицы, расписание и результаты матчей РПЛ и других лиг

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир