Прокурор просит для Широкова ограничение свободы сроком на 1 год и 10 месяцев

По информации «СЭ», прокурор просит ограничить свободу бывшему футболисту сборной России Роману Широкову на год и 10 месяцев.

В свою очередь Широков представил в суде положительную характеристику из оказывающей в том числе юридические услуги группы компаний «Логос», где он работает замгендиректора с 21 октября, а его зарплата составляет 50 тыс. рублей. В этой же компании работает адвокат Широкова Вадим Лялин. Ранее потерпевший заявил к Широкову иск на 500 тыс. рублей.

Сегодня, 25 декабря, в суде проходят прения сторон по делу Широкова, который обвиняется в избиении судьи.

(Севастиан Терлецкий)