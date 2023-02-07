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«У своих ворот»

Сегодня, 00:30

Президентом федерации футбола «Золотое кольцо» переизбран руководитель администрации губернатора и правительства Кировской области

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Как стало известно «СЭ», в понедельник в Доме футбола РФС по итогам отчетно-выборной конференции президентом Межрегиональной федерации футбола (МФФ) «Золотое кольцо» на общественных началах еще на четыре года был переизбран Алексей Комаров, член исполкома РФС, руководитель администрации губернатора и правительства Кировской области.

— Очень важно, что во всех начинаниях федерация футбола «Золотого кольца» является лидером в России, а в некоторых процессах — инициатором разработки различных проектов. Уверен, что совместная работа РФС и региональных федераций будет приводить к системному и постоянному развитию футбола во всех его разновидностях, — заявил на конференции генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

РФС
Максим Митрофанов
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