Президентом федерации футбола «Золотое кольцо» переизбран руководитель администрации губернатора и правительства Кировской области

Как стало известно «СЭ», в понедельник в Доме футбола РФС по итогам отчетно-выборной конференции президентом Межрегиональной федерации футбола (МФФ) «Золотое кольцо» на общественных началах еще на четыре года был переизбран Алексей Комаров, член исполкома РФС, руководитель администрации губернатора и правительства Кировской области.

— Очень важно, что во всех начинаниях федерация футбола «Золотого кольца» является лидером в России, а в некоторых процессах — инициатором разработки различных проектов. Уверен, что совместная работа РФС и региональных федераций будет приводить к системному и постоянному развитию футбола во всех его разновидностях, — заявил на конференции генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.