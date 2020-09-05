«Последствия удара могли быть фатальными». Показания арбитра, которого избил Широков

В сети появились показания арбитра Никиты Данченкова, которого избил бывший полузащитник сборной России Роман Широков.

Футболист атаковал рефери на поле во время турнира Московский Кубок Селебрити, после чего судья упал на газон. Арбитру потребовалась медицинская помощь. Позднее Данченков сообщил, что написал на Широкова заявление в полицию.

— Первые два удара кулаками точно попали мне в голову, в район скулы и брови левого глаза, — приводит Baza текст показаний Данченкова. — После этого я упал на поле от дикой боли. В момент, когда я упал на газон, я потерял сознание на пару секунд, и последующий удар ногой в область правой кисти и лица я не помню (увидел это я уже потом, посредством опубликованного видеофрагмента).

На видеозаписи видно, что я упал от ударов Широкова Р.Н. и от боли держал руки у лица, интуитивно закрывая его руками от ударов Широкова Р.Н. В этот момент Широков Р.Н. целенаправленно нанёс сильный удар ногой, обутой в профессиональную футбольную обувь с маленькими шипами, по моей голове в район лица, но, поскольку я держал руки у лица, удар пришёлся по моей кисти правой руки и левому глазу.

Этим сильным ударом Широков Р.Н. разбил на моей правой руке часы, но если бы этот удар пришёлся прямо в лицо без помех, созданных моими руками, то последствия от него могли быть фатальными, тем более что он целенаправленно бил мне в лицо и попал в левый глаз ногой, обутой в профессиональную футбольную обувь с маленькими шипами.

При этом следует учесть, что сила удара ногой профессионального футболиста, каким является Широков Р.Н, очень большая и от профессионального удара футбольный мяч летит со скоростью примерно 150-200 км/ч, о чём ему хорошо известно.

Все удары отчётливо видны на видеосъёмке. Если бы не быстрая реакция игроков команды «Ничего обычного», которые оттащили Широкова Р.Н. в сторону от меня, а он при этом пытался нанести мне ещё удары ногой в голову, то, возможно, сегодня я уже был бы мёртв или как минимум с тяжелейшими травмами находился в реанимации. Только благодаря быстрым действиям игроков команды «Ничего необычного» я не был забит до смерти Широковым Р.Н.