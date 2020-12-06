Стало известно, где похоронят Виктора Понедельника

Похороны прославленного футболиста Виктора Понедельника пройдут в его родном городе, Ростове-на-Дону.

Чемпион Европы-1960 в составе сборной СССР ушел из жизни в субботу, 5 декабря, в возрасте 83 лет.

«Его похоронят в Ростове-на-Дону. Дата пока неизвестна», — приводит «РИА Новости» слова представителя администрации города. Отмечается, что администрация Ростова-на-Дону будет связываться с семьей футболиста, чтобы уточнить, какая помощь необходима.

В составе сборной СССР Понедельник стал победителем первого в истории чемпионата Европы в 1960 году, забив решающий гол в финальном матче против Югославии (2:1). Четыре года спустя он также завоевал серебро Евро-1964, а в 1962 году принял участие в чемпионате мира.

Понедельник был последним живым чемпионом Европы по футболу-1960, после его смерти в живых не осталось ни одного участника советского триумфа.