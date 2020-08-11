Полиция Москвы начала проверку после того как Широков избил судью во время матча

Полиция Москвы начала проверку после того как бывший футболист «Зенита», «Спартака» и сборной России Роман Широков избил судью во время матча любительских команд.

Ранее стало известно, что 39-летний Широков во время матча любительских команд ударил судью Никиту Данченкова, после чего тот упал на газон. Арбитру потребовалась медицинская помощь.

Широков отстранен от всех эфиров на «Матч ТВ», где он работал экспертом. Об этом сообщил комментатор Дмитрий Губерниев. После проверки в ОВД Сокольники на экс-футболиста могут возбудить дело о нанесении побоев.