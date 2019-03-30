"Она встретила Фролова в Америке, это жизнь". Алдонин - о разводе с Началовой

Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин - о разводе с певицей Юлией Началовой. После развода ее гражданским мужем стал хоккеист Александр Фролов.

- Это жизнь. Она встретила Александра Фролова в Америке. Я это пережил, я это принял, - сказал Алдонин в эфире программы "Привет, Андрей" на телеканале "Россия 1". - Мы развелись. Но после себя я оставил, квартиру, два машиноместа, машину и достаточно комфортные условия для проживания.

Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года. Ей было 38 лет.