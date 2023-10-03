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«У своих ворот»

Сегодня, 16:53

На аллее славы «Локомотива» открыли звезду Николая Аксененко

Артем Бухаев
Корреспондент
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На Аллее славы «Локомотива» в Черкизово открыта звезда имени бывшего министра путей сообщения Николая Аксененко. С приветственным словом выступил председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных.

«Сегодня для нашего клуба очень большой и важный день. На протяжении многих лет болельщики обращались с просьбой восстановить историческую справедливость и открыть на нашей аллее звезду Николая Аксененко. Красавец стадион, который остается удобным, стал вторым домом для наших болельщиков — обязан своим появлением Аксененко. Сегодня все воздают должное великому человеку России. Хочу всех поблагодарить и сказать, что традиции «Локомотива» продолжаются», — сказал Нагорных.

Аксененко был потомственным железнодорожником. Он прошел путь от дежурного по станциям Восточно-Сибирской железной дороги до министра путей сообщения. При нем как министре путей сообщения московский клуб дважды выходил в полуфинальную стадию еврокубков, неоднократно становился победителем чемпионата и Кубка страны. Аксененко скончался в июле 2005 года после продолжительной болезни в возрасте 56 лет.

ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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