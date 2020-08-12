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«Любого человека можно в грязь втоптать». Тихонов отреагировал на скандал с участием Широкова

11:13
Роман Широков ударил арбитра на любительском турнире. Фото Василий Пономарев/Пресс-служба Московского Кубка Селебрити
Роман Широков ударил арбитра на любительском турнире. Фото Василий Пономарев/Пресс-служба Московского Кубка Селебрити
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Бывший футболист сборной России, эксперт «Матч ТВ» Андрей Тихонов рассказал о конфликте другого экс-игрока национальной команды Романа Широкова и судьи турнира Московский Кубок Селебрити Никиты Данченкова. Широков ударил Данченкова после того, как арбитр показал ему красную карточку.

Позднее Тихонов в агрессивной форме отогнал от себя оператора, снимавшего происходящее. Тихонов принес извинения оператору лично и через СМИ.

— Вы говорите: «Мы завелись». Да, мы завелись во время футбола, отсюда эти эмоции, отсюда этот момент, который произошел, но вот эти с камерами, которые лезут из-за шеи, из-за руки, снимать, что ты скажешь, чтобы где-то потом выложить, 100-200 лишних человек себе подписать... Хорошо, вопросов нет, — сказал в интервью YouTube-каналу «Футбольный Биги» Тихонов. — Любого человека сейчас можно в грязь втоптать. Снимите его сбоку где-нибудь, как он выпивает в баре, потом матом ругается. Обосрете опять этого человека с ног до головы.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=3FQSJPwtGVA&feature=youtu.be

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