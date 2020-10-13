Во вторник проходят похороны чемпиона СССР в составе «Спартака», бывшего футболиста сборных СССР, СНГ и России Василия Кулькова, который скончался от тяжелой болезни 10 октября. Бывший партнер Кулькова по московской команде Сергей Родионов вспомнил, каким был ветеран красно-белых.

— Хочу выразить соболезнования родным, близким, футбольной общественности, — сказал Родионов. — Нам будет не хватать Василия Сергеевича. Он мужественно боролся с болезнью. Таким же он был и на футбольном поле. (Константин Колмаков)