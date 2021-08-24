«Крутой, смелый и очень обдуманный поступок!» Реакция на уход Арустамяна с «Матч ТВ»

В соцсетях отреагировали на скандальный уход комментатора и журналиста Нобеля Арустамяна с «Матч ТВ».

Екатерина Кирильчева, главный редактор CSKA TV: «Нобель — молоток».

Никита Ковальчук, тренер-аналитик ФК «Метта», видеоблогер: «Браво, Нобель!»

Браво Нобель! — Никита Ковальчук (@Nik_Football_) August 24, 2021

Константин Генич, комментатор «Матч ТВ»: «Плиз, пусть Нобеля взломали! Этого не может быть!»

Плиз, пусть Нобеля взломали! Этого не может быть! — Константин Генич (@GenichK) August 24, 2021

Позднее Генич также написал: «Поговорил с Нобелем. От и до его понимаю. Крутой, смелый и очень обдуманный поступок! Горжусь тобой, братуха! Я буду очень скучать по тебе в эфирах, но мы всё наверстаем вместе в «КомментШоу»! Крепко обнимаю! Ты лучший! Всегда тебе это говорил».

Поговорил с @ANobelito. От и до его понимаю. Крутой, смелый, и очень обдуманный поступок! Горжусь тобой, братуха! Я буду очень скучать по тебе в эфирах, но мы всё наверстаем вместе в «КомментШоу»! Крепко обнимаю! Ты лучший! Всегда тебе это говорил?? https://t.co/BFgK0pZWXS — Константин Генич (@GenichK) August 24, 2021

Евгений Кафельников, бывший теннисист: «#ЯМыНобель»

Читатели «СЭ» также прокомментировали эту ситуацию.

Delus: «Поддерживаю Нобеля, иногда стыдно смотреть спортивный канал!»

KlimA: «Уважуха Нобелю, Он свою аудиторию не потеряет, а может даже приумножит...»

SVSH: «Нобель — красавец, это поступок!»

Mariod.black.list: «А Нобель-то Мужик. Респект».

Pitersamur: «Нобелю — уважение. Матч ТВ давно не смотрю, только трансляции матчей. Испортился канал...»

Mike101: «Очень правильное решение. Молодец, Нобель лучший».

Арустамян ранее заявил, что причиной его решения стало интервью с полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым. Несмотря на просьбу журналиста не выпускать его в эфир, было принято противоположное решение, поэтому он написал заявление об увольнении по собственному желанию.