«Крутой, смелый и очень обдуманный поступок!» Реакция на уход Арустамяна с «Матч ТВ»
В соцсетях отреагировали на скандальный уход комментатора и журналиста Нобеля Арустамяна с «Матч ТВ».
Екатерина Кирильчева, главный редактор CSKA TV: «Нобель — молоток».
Нобель — молоток. @ANobelito— Katerina Kirilcheva (@KKirilcheva) August 24, 2021
Никита Ковальчук, тренер-аналитик ФК «Метта», видеоблогер: «Браво, Нобель!»
Браво Нобель!— Никита Ковальчук (@Nik_Football_) August 24, 2021
Константин Генич, комментатор «Матч ТВ»: «Плиз, пусть Нобеля взломали! Этого не может быть!»
Плиз, пусть Нобеля взломали! Этого не может быть!— Константин Генич (@GenichK) August 24, 2021
Позднее Генич также написал: «Поговорил с Нобелем. От и до его понимаю. Крутой, смелый и очень обдуманный поступок! Горжусь тобой, братуха! Я буду очень скучать по тебе в эфирах, но мы всё наверстаем вместе в «КомментШоу»! Крепко обнимаю! Ты лучший! Всегда тебе это говорил».
Поговорил с @ANobelito. От и до его понимаю. Крутой, смелый, и очень обдуманный поступок! Горжусь тобой, братуха! Я буду очень скучать по тебе в эфирах, но мы всё наверстаем вместе в «КомментШоу»! Крепко обнимаю! Ты лучший! Всегда тебе это говорил?? https://t.co/BFgK0pZWXS— Константин Генич (@GenichK) August 24, 2021
Евгений Кафельников, бывший теннисист: «#ЯМыНобель»
August 24, 2021
Читатели «СЭ» также прокомментировали эту ситуацию.
Delus: «Поддерживаю Нобеля, иногда стыдно смотреть спортивный канал!»
KlimA: «Уважуха Нобелю, Он свою аудиторию не потеряет, а может даже приумножит...»
SVSH: «Нобель — красавец, это поступок!»
Mariod.black.list: «А Нобель-то Мужик. Респект».
Pitersamur: «Нобелю — уважение. Матч ТВ давно не смотрю, только трансляции матчей. Испортился канал...»
Mike101: «Очень правильное решение. Молодец, Нобель лучший».
Арустамян ранее заявил, что причиной его решения стало интервью с полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым. Несмотря на просьбу журналиста не выпускать его в эфир, было принято противоположное решение, поэтому он написал заявление об увольнении по собственному желанию.
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