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«Крутой, смелый и очень обдуманный поступок!» Реакция на уход Арустамяна с «Матч ТВ»

18:13
Нобель Арустамян. Фото Instagram
Нобель Арустамян. Фото Instagram
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В соцсетях отреагировали на скандальный уход комментатора и журналиста Нобеля Арустамяна с «Матч ТВ».

Екатерина Кирильчева, главный редактор CSKA TV: «Нобель — молоток».

Никита Ковальчук, тренер-аналитик ФК «Метта», видеоблогер: «Браво, Нобель!»

Константин Генич, комментатор «Матч ТВ»: «Плиз, пусть Нобеля взломали! Этого не может быть!»

Позднее Генич также написал: «Поговорил с Нобелем. От и до его понимаю. Крутой, смелый и очень обдуманный поступок! Горжусь тобой, братуха! Я буду очень скучать по тебе в эфирах, но мы всё наверстаем вместе в «КомментШоу»! Крепко обнимаю! Ты лучший! Всегда тебе это говорил».

Евгений Кафельников, бывший теннисист: «#ЯМыНобель»

Читатели «СЭ» также прокомментировали эту ситуацию.

Delus: «Поддерживаю Нобеля, иногда стыдно смотреть спортивный канал!»

KlimA: «Уважуха Нобелю, Он свою аудиторию не потеряет, а может даже приумножит...»

SVSH: «Нобель — красавец, это поступок!»

Mariod.black.list: «А Нобель-то Мужик. Респект».

Pitersamur: «Нобелю — уважение. Матч ТВ давно не смотрю, только трансляции матчей. Испортился канал...»

Mike101: «Очень правильное решение. Молодец, Нобель лучший».

Арустамян ранее заявил, что причиной его решения стало интервью с полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым. Несмотря на просьбу журналиста не выпускать его в эфир, было принято противоположное решение, поэтому он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

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Евгений Петров все материалы автора

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