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Черчесов и Лев возглавят сборную мира

22:45
Станислав Черчесов и Клаус Аугенталер. Станислав Черчесов и Джованни Элбер.
Станислав Черчесов и Клаус Аугенталер.
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Как стало известно «СЭ», главные тренеры России и Германии на Евро-2020 Станислав Черчесов и Йоахим Лев возглавят сборную ветеранов мира на стартующем в Австрии турнире Star Revival.

В соревнованиях также примут участие легенды «Баварии», восточной и западной Австрии. В составе команд также будут звёзды разных лет Лотар Маттеус, Джованни Элбер, Клаус Аугенталер, Отто Конрад, Лука Тони.

Накануне старта Черчесов вместе с Конрадом, Элбером и Аугенталером записал клип на песню «Никто после нас этого не сделает». (Вячеслав Короткин)

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Вячеслав Короткин все материалы автора

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