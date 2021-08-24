Черчесов и Лев возглавят сборную мира

Как стало известно «СЭ», главные тренеры России и Германии на Евро-2020 Станислав Черчесов и Йоахим Лев возглавят сборную ветеранов мира на стартующем в Австрии турнире Star Revival.

В соревнованиях также примут участие легенды «Баварии», восточной и западной Австрии. В составе команд также будут звёзды разных лет Лотар Маттеус, Джованни Элбер, Клаус Аугенталер, Отто Конрад, Лука Тони.

Накануне старта Черчесов вместе с Конрадом, Элбером и Аугенталером записал клип на песню «Никто после нас этого не сделает». (Вячеслав Короткин)