Губерниев назвал серьезной потерей уход Арустамяна с «Матч ТВ»
Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал новость об уходе журналиста Нобеля Арустамяня с «Матч ТВ».
«Нобель покинул «Матч ТВ»! Это потеря для канала! Потеря серьезная! Он блестящий комментатор! Профессионал! Удачи коллеге!» — написал Губерниев в Telegram-канале.
24 августа Арустамян объявил, что причиной увольнения стало интервью с футболистом «Ростова» Павлом Мамаевым. По его словам, формат получившегося разговора противоречит его принципам. Несмотря на просьбы журналиста не выпускать его в эфир, было принято противоположное решение, поэтому он написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Дополнительная информация:
«У своих ворот»: новости и материалы о российском футболе, турнирные таблицы, расписание и результаты матчей РПЛ и других лиг
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю