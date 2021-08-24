Губерниев назвал серьезной потерей уход Арустамяна с «Матч ТВ»

Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал новость об уходе журналиста Нобеля Арустамяня с «Матч ТВ».

«Нобель покинул «Матч ТВ»! Это потеря для канала! Потеря серьезная! Он блестящий комментатор! Профессионал! Удачи коллеге!» — написал Губерниев в Telegram-канале.

24 августа Арустамян объявил, что причиной увольнения стало интервью с футболистом «Ростова» Павлом Мамаевым. По его словам, формат получившегося разговора противоречит его принципам. Несмотря на просьбы журналиста не выпускать его в эфир, было принято противоположное решение, поэтому он написал заявление об увольнении по собственному желанию.