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Губерниев назвал серьезной потерей уход Арустамяна с «Матч ТВ»

16:12
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Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал новость об уходе журналиста Нобеля Арустамяня с «Матч ТВ».

«Нобель покинул «Матч ТВ»! Это потеря для канала! Потеря серьезная! Он блестящий комментатор! Профессионал! Удачи коллеге!» — написал Губерниев в Telegram-канале.

24 августа Арустамян объявил, что причиной увольнения стало интервью с футболистом «Ростова» Павлом Мамаевым. По его словам, формат получившегося разговора противоречит его принципам. Несмотря на просьбы журналиста не выпускать его в эфир, было принято противоположное решение, поэтому он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Дополнительная информация:

https://t.me/RealGuberniev/2830

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Екатерина Савостина все материалы автора

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