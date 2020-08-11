Комментатор «Матч ТВ» рассказал о роли Тихонова в конфликте Широкова и избитого арбитра

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин рассказал о роли экс-футболиста Андрея Тихонова в конфликте Романа Широкова с судьей любительского матча Московского Кубка Селебрити Никитой Данченко. Тихонов и Широков выступали в одной команде с журналистами «Матч ТВ».

— Заснул в 6 утра. Просыпался в надежде обнулиться. Но тут наткнулся на выпады в адрес Андрея Тихонова, — написал у себя в Instagram Шнякин. — Ну что ж... Буду опять слово держать. Раз уж сам пригласил легенду сыграть за нас на турнире.

Валерьич придерживал рэфа, когда тот тянулся за карточкой. Думаю, все двигающиеся люди (на любом уровне) видели эпизоды, когда игроки пытаются притормозить судей, если видят их решимость карать. Ну это как тряпкой лупить по загоревшемуся двигателю — вроде надо, но полыхнет в любом случае. Тихонов просто не хотел эскалации. Тут и на опыте диком не надо быть, чтоб почувствовать: от красной карточки (или даже желтой) никому хорошо не будет — ситуация сдетонирует. Кстати, Валерьич уже высказался на эту тему во вью: «Претензий к судье нет. Он действовал по букве закона».

Тихонов был одним из первых наших, кто пытался гасить страсти в заварушке. Среди прочих осматривал судью, звал медиков, просил лед для пострадавшего.

Да, Валерьич послал оператора. Это зря, конечно. Даже с учетом того, что в нетоварищеском, заводном и горячем матче, где по обе стороны есть сильные профики, мат и ругань будут по определению. Каюсь сам: ору и прыскаю ядом на своих же парней всегда и в каждой игре.

Но. Есть контекст. Тихонов не знал про медийную составляющую турнира. Он по большому счету не знал, что такое «Амкал», «Ничего обычного», что такое «Московский кубок селебрити». Так, совсем в общих чертах. Это, наверное, моя недоработка. Не знал Валерьич и про трансляцию, съемки организаторов и так далее. Потому что ему, в отличие от я/мы, не надо выпендриваться своими голами в Instagram. И в момент, когда к эпицентру жести подбежал оператор, Тихонов на эмоциях принял его за левого чувака-хайпожора, который собирается снять кровь, стоны, крики, рвань. Вот и вырвалось.

Самое важное. Тихонов извинился уже там перед парнем, который свою работу работал. И позже принес извинения через СМИ, попутно описав события «эпизода с Широковым». Гуглите, найдете легко.

Простой вывод. Давайте чаще признавать ошибки, извиняться и извинять. Ну и выводы в спешке паковать не стоит.