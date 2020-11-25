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Избитый Широковым судья Данченков рассказал, что Кашшаи предлагал ему помощь

17:58
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Судья Никита Данченков рассказал, кто из коллег поддержал его после скандального эпизода с экс-футболистом Романом Широковым. Широков избил арбитра во время матча любительского турнира в Москве. Прокутратура утвердила обвинительное заключение в отношении Широкова по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

— Коллеги поддержали?

— Да, поддержали и коллеги, и руководители. В том числе Московская коллегия судей. Звонил и сам Виктор Кашшаи, выражал поддержку. Очень благодарен тем, кто меня поддержал.

— Что сказал Кашшаи?

— Что сожалеет о произошедшем, и, если понадобится какая-то медицинская или юридическая помощь, то я могу смело обратиться.

— Но вы не стали?

— Нет. (Севастиан Терлецкий)

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