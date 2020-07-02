Источник: дочь Малафеева помещена в стационар для прохождения психиатрической экспертизы

Дочь бывшего голкипера «Зенита» Вячеслава Малафеева 16-летней Ксении проведут судебно-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Указано, что такое решение принял Куйбышевский районный суд Петербурга по делу о распространении наркотиков, удовлетворив тем самым ходатайство следствия. По информации источника, девушка помещена в стационар для прохождения необходимого обследования.

«Постановление вынесено в рамках предварительного следствия. Малафеева обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.б ч.3 ст. 228.1 УК РФ (незаконное приобретение и распространение наркотиков)», — говорится в релизе суда.

Инцидент с Ксенией произошел в марте 2020 года. По версии следствия, девушка была задержана на продаже нескольких таблеток экстази.

Девушка является дочерью футболиста от первого брака. Первая жена экс-игрока «Зенита» Марина Малафеева погибла 17 марта 2011 года в ДТП на проспекте Савушкина в Санкт-Петербурге.