Очередное заседание исполкома РФС пройдет в пятницу, 18 декабря, в формате видеоконференцсвязи. Время начало — в 11:00.

Как сообщает сайт организации, проект повестки дня включает в себя следующие вопросы:

О решениях бюро исполкома

Стратегические вопросы

1. Об утверждении стратегий школьного и студенческого футбола до 2024 года.

2. О мерах по защите прав субъектов футбола при переходах игроков футбольных школ / академий.

3. О проблеме эффекта относительного возраста и мерах по его минимизации.

4. О мерах по развитию системы судейства.

Административные вопросы

5. О внеочередной конференции РФС.

6. О выдвижении кандидата в состав исполнительного комитета УЕФА.

7. О генеральном секретаре РФС.

8. О прогнозе исполнения бюджета РФС за 2020 год и ходе подготовки бюджета РФС на 2021 год.

9. О замене юридического лица — участника профессиональных соревнований.

Операционные вопросы

10. О спортивных результатах сборных команд России по футболу в 2020 году.

11. Об определении места проведения финального матча Бетсити Кубка России по футболу сезона 2020-2021 гг.

12. О проведении на территории Российской Федерации международных спортивных мероприятий по футболу.

13. Об утверждении регламента работы и положения о попечительском совете РФС.

14. Об утверждении изменений в дисциплинарный регламент РФС.

15. Об утверждении новой редакции правил РФС по лицензированию футбольных клубов в Российской Федерации.