Исполком РФС — 18 декабря. В повестке — вопросы о конференции и генсеке организации
Очередное заседание исполкома РФС пройдет в пятницу, 18 декабря, в формате видеоконференцсвязи. Время начало — в 11:00.
Как сообщает сайт организации, проект повестки дня включает в себя следующие вопросы:
О решениях бюро исполкома
Стратегические вопросы
1. Об утверждении стратегий школьного и студенческого футбола до 2024 года.
2. О мерах по защите прав субъектов футбола при переходах игроков футбольных школ / академий.
3. О проблеме эффекта относительного возраста и мерах по его минимизации.
4. О мерах по развитию системы судейства.
Административные вопросы
5. О внеочередной конференции РФС.
6. О выдвижении кандидата в состав исполнительного комитета УЕФА.
7. О генеральном секретаре РФС.
8. О прогнозе исполнения бюджета РФС за 2020 год и ходе подготовки бюджета РФС на 2021 год.
9. О замене юридического лица — участника профессиональных соревнований.
Операционные вопросы
10. О спортивных результатах сборных команд России по футболу в 2020 году.
11. Об определении места проведения финального матча Бетсити Кубка России по футболу сезона 2020-2021 гг.
12. О проведении на территории Российской Федерации международных спортивных мероприятий по футболу.
13. Об утверждении регламента работы и положения о попечительском совете РФС.
14. Об утверждении изменений в дисциплинарный регламент РФС.
15. Об утверждении новой редакции правил РФС по лицензированию футбольных клубов в Российской Федерации.
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