Борис Игнатьев поддержал идею создания «Чемпионата Содружества»

Заслуженный тренер России по футболу Борис Игнатьев высказался о предложении создать «Чемпионат Содружества».

«Конечно, у непризнанных республик есть интерес проводить такие соревнования. Он есть и у нас. Ведь и мы оказались оторваны от большого футбола по определенным обстоятельствам. Поэтому любые турниры, где можно выступать и есть интерес у болельщиков, очень важны. Не знаю, разрешат ли нам ФИФА и УЕФА, можем ли мы в них играть. Если да, я бы вместо простоя интегрировал туда весь институт сборных команд. Чтобы молодежь получала игровую практику и когда санкции закончатся, мы были боеспособными. Если не будем нигде выступать, придется начинать все с нуля», — сказал Колосков RT.

Абхазия предложила создать футбольный турнир для Крыма, Южной Осетии, ДНР, ЛНР — «Чемпионат Содружества».