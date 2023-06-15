Колодин — о ретроматче: «Такие игры должны заканчиваться ничьей, чтобы никто не расстраивался»
Денис Колодин прокомментировал ничью в товарищеском ретроматче между легендами «Зенита» и сборной России (1:1).
— Какие эмоции от матча?
— Хороший матч, хорошая организация. Все было сделано на высоком уровне, спасибо большое организаторам. Честно говоря, нет сил играть такие матчи.
— Как оцените свою физическую форму?
— Вообще никак, ноль. Я практически нигде не играю, не тренируюсь нигде. Что с этим делать? Я помощник главного тренера, мне этот футбол... Пусть молодые играют.
— Ничья по делу?
— Такие игры должны заканчиваться боевой ничьей, чтобы никто не расстраивался. Уже остались в прошлом, когда мы играли такие матч против друг друга: «Зенит», «Локомотив», «Спартак», «Динамо». Здесь товарищеский матч, пусть он заканчивается дружбой.
— Можно сказать, что Алдонин сегодня «пушка страшная»?
— Естественно.