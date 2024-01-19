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«У своих ворот»

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Бышовец: «Во время карьеры Геничу не хватило серьезности, была борьба с весом»

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Бывший вице-президент «Химок» Анатолий Бышовец заявил, что во время карьеры футболиста комментатору Константину Геничу не хватило профессиональности.

«Генич — один из лучших комментаторов, но как футболист он себя не реализовал. Ему не хватило профессиональности, — приводит Legalbet слова Бышовца. — Прежде всего — отношение к делу, быт, подготовка к тренировкам, питание, режим сна. От этого приходит качество игры. Этого ему не хватило. В команде Генич пользовался уважением, но серьезности ему не хватило. 

Да, надо отдать должное его юмору, атмосфере, которую он создавал, но это была поверхностность. Были шутки, разыграть кого-нибудь. Он и сейчас весело ведет свои репортажи. Но все остальное — это его характер. У него были невыдающиеся способности, которые он не реализовал. У него была борьба с весом. Выполнять программу в отпуске — это тоже профессиональность. Самоподготовка и самосовершенствование — это основа основ, когда ты соблюдаешь диету, вовремя ложишься спать. Поверхностность — это бич молодых, когда есть увлечения. Серьезности не было. 

Да, у меня были проблемы и с тренерами, и с отдельными игроками, чего греха таить. Потому что интересы команды должны быть превыше всего. Профессиональность — это критерий. Генич самокритично подошел и признался, что полностью не выполнил программу в отпуске, но это и подчеркивает все, что я говорил. Потом я его не увидел на первых ролях в той же Перми».

Ранее Генич вспомнил, как во время карьеры в «Химках» он признался Бышовцу, что не выполнил программу подготовки к сборам полностью. По мнению экс-футболиста, это послужило причиной убрать его из клуба.

Источник: legalbet.ru
Анатолий Бышовец
Константин Генич
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