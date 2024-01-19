Кавазашвили — об алкоголе: «Я не очень много пил пива»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался об отношении советских футболистов к алкоголю.

«Помню, когда мы закончили первый круг в составе «Спартака», у нас был недельный перерыв, — приводит слова Кавазашвили Legalbet. — Наш болельщик, главный инженер московского Бадаевского пивного завода, пригласил нас туда посмотреть новую технологию. Мы поехали на моей большой американской пятиметровой машине в составе: я, Хусаинов, Логофет, Ловчев, Коля Абрамов и Вадик Иванов. И там вот стоят эти чаны с пивом немецкого производства — великолепно. Нас завели в комнату, а там уже все от еды ломится: шашлыки, цыплёнок жаренный, соления и все, что хочешь. И нам говорят: «Ребята, давайте, мы вас угостим пивом, которое мы производим». Подошли к этому огромному чану, наливают. Кто-то из нас начал пробовать понемножку, кто-то — по многу. Это был единственный день в жизни, когда я попробовал пива нескольких сортов. Я не очень много пил пива и мне одного бокала хватило. Ловчев вообще не пил, он вообще никогда ничего не употреблял, а некоторые ребята напробовались, что перебрали. Когда мы через два часа сели в машину, некоторым было плохо, но не буду говорить, кому именно».

Также экс-голкипер «Торпедо» и «Спартака» рассказал об отдыхе на чемпионате мира 1978 года в Аргентине.

«Еще помню, как мы были в Аргентине во время чемпионате мира, и нас пригласил один миллионер в шикарный, огромный парк. Нам такой праздник там устроили, что вы даже представить себе не можете. Там был шикарно обставленный стол человек на 50. А рядом на вертеле крутят быка. Можете себе представить, как это интересно! С этим всем нам давали красное сухое вино. Но главный тренер Николай Петрович Морозов сразу передал через переводчика, чтобы нам не наливали. Но хозяин настоял. Помню, сидели: я, Сичинава, Эдик Малофеев и Толя Банишевский. Нам дали вино, я понюхал — хорошее, приложил язычок — вкусно. А Жора Сичинава за раз полкружки выпил и продолжает. И вдруг раздается голос Морозова: «Сичинава! Ты что делаешь?!». А Малофеев поворачивается и такой: «Николай Петрович, он только пригубил». А Петрович: «Нифига себе пригубил! Почти бутылку вылизал», — отметил голкипер.

83-летний Кавазашвили — двукратный чемпион СССР, полуфиналист чемпионата Европы 1968 года.