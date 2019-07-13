Булыкину отказали в регистрации в Мосгордуму

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин сообщил, что избирательная комиссия отказала ему в регистрации на выборы в Мосгордуму. По его словам, количество недействительных подписей превысило допустимую норму (не больше 10 процентов).
"Получил предварительный отказ из комиссии, количество недействительных подписей на 1,3 процента превышает допустимый предел. Я предпочитаю бороться законными методами и направляю в комиссию юристов. Во всяком случае, это для меня первый большой опыт участия в политической жизни Москвы. Спасибо всем за поддержку", - написал Булыкин в Facebook.
Булыкин подавал документы по 43-му округу.
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