Аршавин снова на поле, против Катара (ВИДЕО)

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин сыграл за команду РФС в матче против федерации футбола Катара.
Связка с комментатором Константином Геничем оказалась очень эффективной. Лучшие моменты - в видео "СЭ".
Аршавин снова на поле, против Катара– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 26 января 2019 г.
Бывший капитан сборной России сыграл за команду РФС в матче против федерации футбола Катара. Связка с комментатором Константином Геничем оказалась очень эффективной. Лучшие моменты - в видео "СЭ" pic.twitter.com/4quYDIaNcv
Голевая Аршавина на Алаева. Пасик как в лучшие времена pic.twitter.com/a1SnM0wSzf– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 26 января 2019 г.
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