12:45 | Футбол — "У своих ворот"

Аршавин снова на поле, против Катара (ВИДЕО)

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Бывший капитан сборной России  Андрей Аршавин сыграл за команду РФС в матче против федерации футбола Катара.

Связка с комментатором Константином Геничем оказалась очень эффективной. Лучшие моменты - в видео "СЭ".

 

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