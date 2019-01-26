Аршавин снова на поле, против Катара (ВИДЕО)

Аршавин снова на поле, против Катара



Бывший капитан сборной России сыграл за команду РФС в матче против федерации футбола Катара. Связка с комментатором Константином Геничем оказалась очень эффективной. Лучшие моменты - в видео "СЭ" pic.twitter.com/4quYDIaNcv