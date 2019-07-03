Аршавин развелся

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин расторг брак с Алисой Казьминой, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на адвоката футболиста Викторию Савицкую.

"Брак расторгнут. Решение законное и обоснованное", - сказала Савицкая. По ее словам, суд постановил оставить ребенка с матерью.

Аршавин и Казьмина поженились в сентябре 2016 года, в феврале у пары родилась дочь. До этого он жил в гражданском браке с Юлией Барановской, с которой у него трое общих детей.

Аршавин в качестве футболиста выступал в "Зените", лондонском "Арсенале", "Кубани" и "Кайрате". Завершил он карьеру в 2018 году. В сборной России на его счету 74 матча и 17 голов.