Александр Дюков: «Российский футбольный союз активно участвует в обмене опытом с УЕФА»

В пятницу, 1 ноября, состоялось заседание комитета национальных ассоциаций УЕФА. В мероприятии принял участие Александр Дюков, президент РФС и первый вице-председатель Комитета национальных ассоциаций УЕФА.

На встрече обсуждался ряд вопросов, в том числе обновление ролей и задач комитета, а также программы UEFA Assist и UEFA Grow.

Программа UEFA Assist направлена на обмен передовым опытом и оказание помощи пяти прочим конфедерациям и ассоциациям со стороны европейских федераций.

Программа UEFA Grow была запущена в 2015 году с целью систематического и стратегического развития европейского футбола в сотрудничестве с национальными ассоциациями.

— Членам комитета были представлены презентации о программах развития европейского футбола, — приводит официальный сайт РФС слова Дюкова. — УЕФА предоставляет ассоциациям консультационные услуги по широкому спектру вопросов и стандартизированные решения для мониторинга эффективности программ развития. В основе этих программ лежит стратегическое планирование вокруг ключевых направлений: участие (массовость), вовлечение, имидж и доходы. Российский футбольный союз активно участвует в обмене опытом с УЕФА, ищет новые инструменты и возможности для реализации стратегии развития футбола.