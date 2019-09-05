Александр Дюков: «Футбольная школа во Владивостоке станет совместным проектом РФС и ФИФА»

Президент российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отметил, что футбольная школа во Владивостоке станет совместным проектом РФС и международной федерации футбола (ФИФА).

— Школа — совместный проект РФС и ФИФА, — цитирует ТАСС Дюкова. — Мы решили открыть ее здесь, потому что Дальний восток — большой регион, в котором есть перспективы. Однако существуют и определенные проблемы с инфраструктурой. Это и побудило остановить свой выбор на Владивостоке, уже встречались с Инфантино, говорили много и конструктивно.

Президент ФИФА: «Приехал во Владивосток, чтобы найти место для строительства футбольной школы»