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Александр Дюков: «Футбольная школа во Владивостоке станет совместным проектом РФС и ФИФА»

06:57
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Президент российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отметил, что футбольная школа во Владивостоке станет совместным проектом РФС и международной федерации футбола (ФИФА).

— Школа — совместный проект РФС и ФИФА, — цитирует ТАСС Дюкова. — Мы решили открыть ее здесь, потому что Дальний восток — большой регион, в котором есть перспективы. Однако существуют и определенные проблемы с инфраструктурой. Это и побудило остановить свой выбор на Владивостоке, уже встречались с Инфантино, говорили много и конструктивно.

Президент ФИФА: «Приехал во Владивосток, чтобы найти место для строительства футбольной школы»

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6845557

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