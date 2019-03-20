Алдонин рассказал, как узнал об ухудшении состояния Юлии Началовой

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин, который в настоящее время работает в "Волге", рассказал, как узнал об ухудшении состояния своей бывшей жены Юлии Началовой, информирует "КП Кубань".

По словам экс-футболиста, он просил держать его в курсе дела, когда певица была госпитализирована, и по голосу ее матери понял, что дела не в порядке.

– Позвонил ее родителям, они заверили, что врачи контролируют ситуацию и все будет нормально. Я попросил держать меня в курсе, звонить каждый день. Потом уже понял по дрожащему голосу Юлиной мамы, что не все в порядке, – сказал Алдонин.

Началова умерла 16 марта 2019 года в 38 лет. Причиной смерти стала остановка сердца после заражения крови.

Юлия Началова и Евгений Алдонин состояли в браке с 2006 по 2011 год. Пара воспитывала дочь Веру, которая появилась на свет 1 декабря 2006 года.

"Самое тяжелое – разговор с дочерью". Алдонин откровенно о смерти Началовой