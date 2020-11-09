Адвокатская палата не нашла нарушений в действиях адвоката избитого Широковым судьи

Адвокат Александр Островский, который вместе с Артуром Рамазановым представляет интересы арбитра Никиты Данченкова, заявил «СЭ, что адвокатская палата не нашла никаких нарушений в его действиях.

Ранее адвокат футболиста Романа Широкова Вадим Лялин подал жалобу в адвокатскую палату на своего процессуального оппонента — защитника избитого арбитра Никиты Данченкова Александра Островского — «за использование уголовного дела для собственного пиара».

— Никаких нарушений не было найдено, — заявил «СЭ» Островский. — Надеялся, что меня вообще наградят. Я добросовестно защищаю избитого мальчика, делаю это бесплатно. (Севастиан Терлецкий)