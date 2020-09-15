Адвокат избитого Широковым судьи: «Мириться можно после ссоры, а не когда один убивает другого»

Адвокат Александр Островский, представляющий интересы футбольного судьи Никиты Данченкова, в беседе с «СЭ» рассказал о том, готов ли его подзащитный пойти на примирение с экс-капитаном сборной России Романом Широковым.

— Широков как-то пытался выйти на вашего клиента, чтобы решить все в досудебном порядке?

— По-дурацки. Были какие-то звонки невнятные. Считаем, что уровень должен быть другой. Мириться можно, когда люди поссорились, а когда один убивает другого — это не ссора.

— То есть ваша сторона не готова на примирение?

— Наша сторона готова выслушать уважаемого человека, который к нам обратится. Например, президент Гильдии российских адвокатов Гасан Борисович Мирзоев или человек такого уровня, с которым мы безусловно будем разговаривать. Но не звонок из подворотни.

— Но Широков все-таки звонил?

— Широков не звонил. Кто-то невнятный звонил.

— Что они предлагали?

— А их не стали слушать. Объясняю, что уровень должен быть высокий. (Севастиан Терлецкий)

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