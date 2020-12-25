Адвокат избитого Широковым арбитра отреагировал на приговор суда

Адвокат избитого бывшим футболистом сборной России Романом Широковым арбитра Никиты Данченкова Александр Островский прокомментировал приговор суда. Широкова приговорили к исправительным работам и штрафу в размере 100 тысяч рублей.

— Это организационная коррупционная деятельность наших правоохранительных органов, — заявил Островский. — Мы несколько раз рассказывали о передаче дела на переквалификацию в прокуратуру Москвы.

Четыре заявления в следственный комитет Москвы, прокуратуру Москвы, Бастрыкину и генеральному прокуроры, остались без ответа. Нам говорили, что их переслали. Какая-то рука действовала для того, чтобы всю эту историю свести к нулю.

Отбывание работ Широкова никто не проконтролирует. Это останется лишь на бумаге, он заплатит сто тысяч и может дальше бить по голове кого захочет. Мы заявляли ходатайство об обеспечении нашего гражданского иска, и в судебном заседании нам было отказано.

Это еще одно подтверждение коррупционной составляющей данного приговора. Будем обжаловать. По поводу продажи кроссовок Широкова на аукционе, я думаю, надо ему посоветовать и трусы продать. Очень модно сейчас с ними манипуляции осуществлять.

Мировой суд района Сокольники города Москвы приговорил бывшего полузащитника сборной России к общественным работам и штрафу в размере 100 тысяч рублей за нанесение травм арбитру Никите Данченкову во время любительского турнира.

Изначально прокурор требовал год и 10 месяцев ограничения свободы, а гражданский иск за моральную компенсацию составлял 500 тысяч рублей.

В августе Широков избил арбитра Никиту Данченкова во время матча между любительскими командами после того, как был удален с поля. Видео драки появилось в социальных сетях. Арбитру диагностировали множественные травмы лица.

(Екатерина Звенигородская)