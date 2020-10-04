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6 лет без Федора Черенкова

10:49
Федор Черенков. Фото Дмитрий Солнцев
Федор Черенков. Фото Дмитрий Солнцев
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Шесть лет назад не стало легендарного футболиста «Спартака» и сборной СССР Федора Черенкова.

В составе «Спартака» он трижды стал чемпионом СССР, один раз — чемпионом России, выиграл Кубок федерации футбола СССР и Кубок России. Со сборной Черенков становился бронзовым призером Олимпиады 1980 года в Москве. Помимо «Спартака», хавбек выступал за парижский «Ред Стар».

В честь Черенкова установлен памятник у стадиона «Спартака» «Открытие Арена». Также, имя футболиста носит южная трибуна арены.

Черенков скончался 4 октября 2014 года. Ему было 55 лет.

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