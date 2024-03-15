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15 марта, 03:43

Леон Бэйли: «Самое время становиться болельщиком «Астон Виллы»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Астон Виллы» Леон Бэйли прокомментировал победу над «Аяксом» (4:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций.

«Невероятные чувства. Мы забили четыре гола в еврокубковом матче, дома. Атмосфера сегодня кипела — самое время становиться болельщиком «Виллы»! Мы вышли в четвертьфинал Лиги конференций», — цитирует пресс-служба УЕФА Бэйли.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги конференций состоится в пятницу, 15 марта. «СЭ» проведет текстовую трансляцию.

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Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaconferenceleague/match/2040303--aston-villa-vs-ajax/
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ФК Астон Вилла
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