Леон Бэйли: «Самое время становиться болельщиком «Астон Виллы»

Нападающий «Астон Виллы» Леон Бэйли прокомментировал победу над «Аяксом» (4:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций.

«Невероятные чувства. Мы забили четыре гола в еврокубковом матче, дома. Атмосфера сегодня кипела — самое время становиться болельщиком «Виллы»! Мы вышли в четвертьфинал Лиги конференций», — цитирует пресс-служба УЕФА Бэйли.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги конференций состоится в пятницу, 15 марта. «СЭ» проведет текстовую трансляцию.