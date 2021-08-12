Тренер «Ракува» Папшун: «Не ожидал, что судья так будет помогать «Рубину»

Главный тренер «Ракува» Марек Папшун высказался о победе над «Рубином» (1:0) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций.

«Я ожидал такого результата, но не ожидал, что судья так будет помогать хозяевам. Рад нашему успеху. Мы маленький клуб, но я счастлив. Ждем следующего соперника», — сказал Папшун.

Первый матч завершился со счетом 0:0. Таким образом, «Ракув» прошел в следующую стадию Лиги конференций.