Дмитрий Губерниев ждет шуток про польскую футбольную деревню после поражения «Рубина»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о поражении «Рубина» от «Ракува» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций (0:1).

«Леонид Слуцкий! Ждем дружно шутки и репризы про польскую футбольную деревню, которая уверенно обыграла «Рубин»!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Первый матч завершился со счетом 0:0. Таким образом, «Рубин» не смог пройти в следующий раунд Лиги конференций.