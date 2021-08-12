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Дмитрий Губерниев ждет шуток про польскую футбольную деревню после поражения «Рубина»

21:53
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о поражении «Рубина» от «Ракува» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций (0:1).

«Леонид Слуцкий! Ждем дружно шутки и репризы про польскую футбольную деревню, которая уверенно обыграла «Рубин»!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Первый матч завершился со счетом 0:0. Таким образом, «Рубин» не смог пройти в следующий раунд Лиги конференций.

Дополнительная информация:

https://t.me/RealGuberniev/2789

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Екатерина Савостина все материалы автора

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