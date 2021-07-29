«Сочи» показал раздевалку после победы над «Кешлы» в матче Лиги конференций
22:15
«Сочи» в Twitter выложил фото из раздевалки после победы над клубом из Баку «Кешлы» (4:2) в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций.
В первой встрече российская команда на своем поле разгромила соперника со счетом 3:0.
В следующем раунде «Сочи» встретится с победителем пары «Партизан» — «Дунайска Стреда».
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