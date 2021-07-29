«Сочи» показал раздевалку после победы над «Кешлы» в матче Лиги конференций

«Сочи» в Twitter выложил фото из раздевалки после победы над клубом из Баку «Кешлы» (4:2) в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций.

Вот такая вечеринка ?? pic.twitter.com/1du1Rfg5uS — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) July 29, 2021

В первой встрече российская команда на своем поле разгромила соперника со счетом 3:0.

В следующем раунде «Сочи» встретится с победителем пары «Партизан» — «Дунайска Стреда».