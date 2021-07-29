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«Сочи» показал раздевалку после победы над «Кешлы» в матче Лиги конференций

22:15
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«Сочи» в Twitter выложил фото из раздевалки после победы над клубом из Баку «Кешлы» (4:2) в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций.

В первой встрече российская команда на своем поле разгромила соперника со счетом 3:0.

В следующем раунде «Сочи» встретится с победителем пары «Партизан» — «Дунайска Стреда».

Дополнительная информация:

https://twitter.com/pfcsochi/status/1420817177209356293

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