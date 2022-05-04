Шмейхель: «Лестер» стремится выиграть все турниры, в которых участвует. Лига конференций не исключение»

Вратарь «Лестера» Каспер Шмейхель поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги конференций против «Ромы» (первый матч — 1:1).

«Мы стремимся к тому, чтобы выиграть все турниры, в которых участвуем, и Лига конференций не исключение. Это еврокубок, важен каждый трофей, каждое соревнование, которое ты можешь выиграть. Я играю в футбол не для того, чтобы финишировать четвертым, пятым или шестым, а для того, чтобы выигрывать трофеи. Это те моменты, о которых болельщики и игроки будут вспоминать, когда карьера закончится.

«Рома» очень хорошо организована и подготовлена, меньшего я и не ожидал от команды Жозе Моуринью. Это опасный соперник. Вероятно, они были счастливы, что первый матч завершился ничьей, и они могут решить исход противостояния на своем стадионе. Честно говоря, мы больше сосредоточены на себе, чем на сопернике», — приводит слова Шмейхеля BBC Sport.

Ответный матч полуфинала Лиги конференций пройдет в Риме 5 мая и начнется в 22:00 мск.