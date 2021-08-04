Сайто не может выступать за «Рубин» в РПЛ, но вправе сыграть в еврокубках

Семь клубов внесли изменения в свои заявки накануне первых матчей 3-го отборочного раунда Лиги конференций. В их числе «Рубин», который исключил из списка игроков Дениса Макарова и включил Мицуки Сайто.

Как известно, из-за лимита японский полузащитник не заявлен за казанскую команду в РПЛ — он не играет в чемпионате России-2021/22. Но при этом, раз УЕФА разрешил добавить его в заявку в Лиге конференций, он получит право выступить в этом турнире.

Но возник вопрос, соответствует ли такой шаг регламенту УЕФА, в котором говорится, что «каждый игрок должен быть зарегистрирован в своей национальной ассоциации как играющий за соответствующий клуб в соответствии с собственными правилами ассоциации и правилами ФИФА, в частности регламентом ФИФА о статусе и трансферах игроков». Ведь Сайто не играет за «Рубин».

Представитель УЕФА в ответ на запрос «СЭ» подтвердил правомочность заявки: «Поскольку игрок считается должным образом зарегистрированным в национальной ассоциации, ему разрешается быть зарегистрированным в листе А в заявке клуба для участия в Лиге конференций УЕФА».