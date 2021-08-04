Главный тренер «Сочи» высказался об отмене правила выездного гола в еврокубках

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал решение УЕФА отменить правило выездного гола в матчах еврокубков с сезона-2021/22.

«Правило гостевого гола раньше всегда было. Любой мяч на выезде давал большое преимущество. Теперь все по-честному, все уровнялось. Матчи будут решаться без этого дополнительного эффекта», — сказал Федотов.

Согласно этому правилу, при равном счете по итогам двух матчей преимущество получает команда, забившая больше мячей на выезде.

Решение об отмене правила выездного гола также распространяется на отборочные турниры еврокубков, на молодежные, юношеские и женские соревнования.